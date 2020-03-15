الشرطة النهرية في المثنى تنتشل جثة شاب قضى غرقاً بنهر الفرات

2020/03/15 | 19:27 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- المثنى اعلنت قيادة شرطة المثنى، اليوم الاحد، عن انتشال جثة شاب قضى غرقاً في نهر الفرات.وذكرت القيادة في بيان تلقت”العهد نيوز” إنه “بعد ورود اخبار من أحد المواطنين على اقدام شاب على الانتحار برمي نفسة من أعلى جسر السماوة الكبير في نهر الفرات وقد غرق على الفور”.واشارت الى ان “فرق وحدة […]

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