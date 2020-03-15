سائرون:اعلان حال الطوارئ انقلاب على الدستور

2020/03/15 | 19:30 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذر النائب عن تحالف سائرون، ماجد الوائلي، الاحد من الانقلاب على الدستور عبر بوابة اعلان حال الطوارئ، مبينا أن منح الصلاحيات الكاملة لرئيس الوزراء المستقيل تمثل انقلابا على إرادة الشعب […]

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