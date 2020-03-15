2020/03/15 | 19:30 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بالوثيقة ……. لجنة التربية النيابية تطالب وزراة التربية تحويل المناهج التربوية إلى أسئلة توزع على التلاميذ والطلبة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع تسريبات نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/03/15 | 19:30.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع تسريبات نيوز.

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