100 مليون أوروبي قيد الحجر الصحي بسبب كورونا

2020/03/15 | 19:31 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة أفادت صحيفة “غارديان” البريطانية اليوم الأحد بأن عدد المواطنين الذين وضعوا قيد الحجر الصحي في أوروبا في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19″، قد تجاوز 100 مليون شخص.وشهدت هذه الحصيلة ارتفاعا حادا إثر إعلان إسبانيا، البؤرة الثانية للفيروس في القارة العجوز بعد إيطاليا، عن فرض حظر التجول في عموم أراضي البلاد […]

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