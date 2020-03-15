بعد يوم من قرار الاستمرار.. اتحاد الكرة الاماراتي يعلن ايقاف الدوري

2020/03/15 | 19:39 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-متابعة

قرر الاتحاد الإماراتي لكرة القدم تعليق النشاط في الدولة اعتبارا من يوم الأحد 15 آذار 2020 ولمدة 4 أسابيع كإجراء احترازي بسبب فيروس كورونا المستجد.

وأصدر الاتحاد الإماراتي لكرة القدم بيانا، مساء الأحد، قال فيه إن "تلك الخطوة جاءت كإجراء للحد من انتشار فيروس كورونا، على أن يتم تقييم الوضع ومراجعته بعد انقضاء الفترة الزمنية المحددة".

وأوضح الاتحاد أن "هذا القرار يأتي في إطار حرصه على التقيد بالتعليمات التي تصدر عن الجهات المختصة بالدولة، واتباع الإجراءات الوقائية حفاظا على سلامة الجميع".

وأشار إلى أن "القرار يشمل جميع المسابقات التي ينظمها اتحاد كرة القدم ورابطة المحترفين وأنشطة المنتخبات الوطنية، ولجنتا كرة القدم للسيدات والصالات والأكاديميات الخاصة وغيرها".

كما أصدرت رابطة المحترفين الإماراتية بيانا أعلنت خلاله إيقاف كافة البطولات التابعة لها لمدة 4 أسابيع، تماشيا مع قرار الاتحاد المحلي للعبة.

وكان الاتحاد الاماراتي قد أعلن امس السبت استمرار دوري الكرة للفرق الاولى وتحت 21 سنة من دون جمهور.

بغداد اليوم/ متابعة

أعلن نادي فالنسيا الإسباني اليوم الأحد عن إصابة خمسة أشخاص داخل النادي بفيروس كورونا المستجد ” كوفيد – 19 “.

و أفاد فريق الخفافيش في بيان رسمي بأنه تم اكتشاف 5 حالات مصابة بالفيروس في الفريق الأول بين اللاع

بغداد اليوم - متابعة

أعلن المدافع الأرجنتينى إيزيكيل جاراى، لاعب فالنسيا الإسبانى، إصابته فيروس كورونا المستجد ليسجل أول حالة مصابة بهذا الوباء بين لاعبى الدوري الإسباني "الليجا".

وكتب جاراى، عبر صفحته على "إنستجرام"، "

بغداد اليوم - متابعة

كشفت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن برشلونة سيطلب رسمياً إعلانه بطلاً لبطولة الدوري الإسباني “لا ليغا” في حالة صدور قرار إلغاء المسابقة هذا الموسم.

وأعلن الاتحاد الإسباني ورابطة الليغا رسمياً منذ عدة أيام

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