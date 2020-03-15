2020/03/15 | 19:39 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
اعلن وزير النقل، عبد الله ثامر لعيبي، اليوم الاحد، إعادة فتح مطار بغداد الدولي، بعد التأكد من سلام...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
وزير النقل يعلن اعادة فتح مطار بغداد الدولي وعودة الملاحة الجوية: لا شيء يدعو للخطر) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد اليوم- بغداد
اعلن وزير النقل، عبد الله ثامر لعيبي، اليوم الاحد، إعادة فتح مطار بغداد الدولي، بعد التأكد من سلام...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
وزير النقل يعلن اعادة فتح مطار بغداد الدولي وعودة الملاحة الجوية: لا شيء يدعو للخطر) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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