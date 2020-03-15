وزير النقل يعلن اعادة فتح مطار بغداد الدولي وعودة الملاحة الجوية: لا شيء يدعو للخطر


وزير النقل يعلن اعادة فتح مطار بغداد الدولي وعودة الملاحة الجوية: لا شيء يدعو للخطر
2020/03/15 | 19:39 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

بغداد اليوم- بغداد

اعلن وزير النقل، عبد الله ثامر لعيبي، اليوم الاحد، إعادة فتح مطار بغداد الدولي، بعد التأكد من سلام...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( وزير النقل يعلن اعادة فتح مطار بغداد الدولي وعودة الملاحة الجوية: لا شيء يدعو للخطر) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( وزير النقل يعلن اعادة فتح مطار بغداد الدولي وعودة الملاحة الجوية: لا شيء يدعو للخطر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).

واصل القراءة على بغداد اليوم
Sponsored Links