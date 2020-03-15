وزير الداخلية يوجه بالإسراع في إنجاز معاملات نقل ذوي الشهداء

2020/03/15 | 19:42 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وجه وزير الداخلية ياسين الياسري بالإسراع في إنجاز معاملات نقل ذوي الشهداء داخل وخارج الوزارة حسب طلبهم.

وقال الياسري، إن الشهداء لهم الفضل علينا جميعاً كونهم قدموا أغلى ما يملكون من أجل ان يحيا الشعب بعز وكرامة، داعيا الى النظر بعين الرعاية والاهتمام لذوي الشهداء وابداء ما يمكن من مساعدة لهم لا سميا وان القانون الزم الوزارة بذلك.

وتابع الياسري انه اكراماً لتضحياتهم تم التوجيه بعدم وضع العراقيل أمام إنجاز معاملاتهم وخصوصاً فيما يتعلق بالنقل داخل تشكيلات الوزارة كافة.

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