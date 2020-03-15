إيران تثير الفزع في مطار بغداد عبر

2020/03/15 | 19:44 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلنت وزارة النقل العراقية يوم الأحد إعادة فتح مطار بغداد الدولي بعد إغلاقه لساعات على خلفية تنبيه "كاذب" من إيران بوجود قنبلة على متن طائرة عراقية كانت متوجهة من طهران إلى العاصمة العراقية.

وقالت الوزارة في بيان ورد لشفق نيوز، إن "الطائرة القادمة من مطار الامام الخميني -طهران الى مطار بغداد الدولي في تمام الساعة الـ 3:15 بتوقيت بغداد اليوم الموافق 2020/3/15 هبطت في مطار بغداد الدولي بعد الاشتباه بوجود مواد متفجرة على متنها".

وأوضحت أن "برج المراقبة التابع للسلطات الايرانية قد ابلغ برج المراقبة العراقي بوجود قنبلة مؤقتة داخل الطائرة التي كان على متنها 136 راكباً وتم ابلاغ قائد الطائرة قبل دخوله الاجواء العراقية بـ ١٠ كيلو".

وتابعت الوزارة بالقول، "بعد ذلك تم انزال الطائرة في مطار بغداد الدولي بمتابعة مباشرة من قبل وزير النقل الذي تواجد في برج المراقبة للاشراف على انزال الطائرة بأمان، وقام فريق مكون من جهاز الامن الوطني والدفاع المدني وجهاز مكافحة الارهاب وجهاز مكافحة المتفجرات وامن الطائرات باخلائها من الركاب والطاقم وتفتيشها ثم بدأت الاجهزة بالكشف عن المتفجرات".

وأشارت الوزارة إلى أنه تم "إعادة حركة الاجواء الى طبيعتها بعد قيام الاجهزة المعنية بالكشف والتفتيش والتأكد من خلو طائرة الخطوط الجوية العراقية وحقائب المسافرين الموجودة من أي مادة خطرة والتي تم الابلاغ عن وجودها من قبل مراقبي الملاحة الجوية الايرانية في مطار الامام خميني".

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