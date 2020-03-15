الطيران المدني :إجراءات التفتيش ثبتت عدم وجود جسم غريب على متن الطائرة القادمة من طهران

2020/03/15 | 19:50 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفت سلطة الطيران المدني العراقي، اليوم الاحد ، وجود جسم غريب داخل الطائرة او هيكلها .

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