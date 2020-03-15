رئيس الاتحاد الإيطالي: يجب تأجيل اليورو

2020/03/15 | 19:52 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

قال رئيس الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، جابرييلي جرافينا، اليوم الأحد، إنه لا يرى "بديلا" عن تأجيل بطولة (يورو 2020)، المقررة بين 12 يونيو/حزيران و12 يوليو/تموز، على اعتبار أن انتهاء الدوريات المحلية أولا أمر جوهري.

وأكد جرافينا، في مقابلة مع صحيفة (كورييري ديلو سبورت) الإيطالية، أن "تطور انتشار وباء كورونا يكشف عن طريق واضح، وهذا الأمر يؤثر على الجميع بنفس الطريقة".

وتابع "لا يمكن لأحد أن يفكر أنها مشكلة إيطالية فحسب، الأمر ببساطة هو أن الفيروس وصل إيطاليا، قبل أن يصل دول أخرى بأسبوعين".

وأضاف "يجب أن نمنح الأولوية للصحة، وبعدها علينا أن نتصرف وفقا للمنطق..



والمنطق يقول إن الدفاع عن حدث رياضي أوروبي واحد، مقرر إقامته في يونيو (اليورو) سيكون خطأً إستراتيجيًا".

وأعرب جرافينا عن شعوره بالإحباط، إزاء "استحالة" إقامة اليورو في يونيو (حزيران)، على حد تقديره، لكنه أبرز أنه لا يرى "بديلا" عن ذلك.

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