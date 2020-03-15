الحجر صحياً على ركاب طائرة سوريين قادمين من العراق بانتظار نتيجة التحليل

2020/03/15 | 19:53 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دخل يوم الجمعة 33 راكبا سوريا قادمين من العراق ، إلى مركز الدوير للحجر الصحي بسبب وجود مسافر بينهم كانت درجة حرارته 38 درجة....

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