اخلاء وتفتيش طائرة عراقية في مطار بغداد

2020/03/15 | 19:53 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر أمني عراقي،اليوم الأحد، باخلاء وتفتيش طائرة عراقية في مطار بغداد بعد "بلاغ" من الجانب الايراني....

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