الاسدي: كل ما ينقل عني حول أَي اسم لرئاسة الحكومة غير دقيق

2020/03/15 | 20:01 - المصدر: SNG الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/SNG- نفى رئيس كتلة “السند” النيابية أحمد الاسدي، الاحد، ما ينقل عنه حول أَي اسم مرشح لرئاسة الحكومة، فيما عرب عن امله بأن يحسم هذا الامر مساء اليوم.وقال الاسدي في تصريح صحفي ، إن مهمة اللجنة السباعية اختيار عدد من الاسماء المستقلة بين روساء الجامعات والسياسيين المستقلين ولقادة الكتل اختيار احدهم.وأضاف أن “كل ...

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