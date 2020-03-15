2020/03/15 | 20:04 - المصدر: شفق نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- شفق تيوز/ اعلنت وزارة الصحة في حكومة إقليم كوردستان العراق، يوم الاحد، اكتشاف خمس حالات إيجابية لمصابين بفيروس كورونا المستجد COVID-19 في السليمانية.
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وجاء في بيان مقتضب للوزارة ورد لشفق نيوز، انه استمرارا لقيامها بالفحوصات والبحث عن الاشخاص المشتبه باصابتهم بفيروس كورونا المستجد COVID-19 في مدينة السليمانية، اكتشفت الفرق الصحية 5 حالات اصابة بالفيروس في المدينة.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تسجيل 5 اصابات جديدة بكورونا في السليمانية) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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