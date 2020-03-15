محلل سياسي:كتل سياسية تسعى لبقاء القوات الامريكية في العراق

2020/03/15 | 20:06 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف المحلل السياسي امجد الجبوري ، اليوم الاحد، عن وجود حراك سياسية تديره بعض الكتل السياسية بغية إبقاء التواجد الأمريكي في البلاد.وقال الجبوري، في حديث لـ النبأ للأخبار ، […]

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