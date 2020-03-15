خطة الثالوث الجديدة…

2020/03/15 | 20:08 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كندي الزهيري هناك تسريبات بدأت تخرج هذه الأيام لبعض السفارات الخليجية ومراكز أوربية متخصصة بأن هناك غرفة عمليات “عسكرية واستخبارية واستراتيجية وسياسية” عالية المستوى تم الشروع والعمل فيها بين البريطانيين والأميركيين وإسرائيل لدراسة وضع العراق والتفكير بأنهاء القوى الداخلية في العراق مع قيادات السياسية الفاشلة.ويبدو ان من مهام هذه الغرفة :- ١-تقييم مرحلة العراق […]

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