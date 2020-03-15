2020/03/15 | 20:08 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد أعلن وزير النقل، اليوم الاحد، اعادة فتح مطار بغداد الدولي وعودة الملاحة الجوية بعد التأكد من سلامة الطائرة الايرانية القادمة من ايران.وذكرت الوزارة في بيان تلقت”العهد نيوز” نسخة منه، انها”تود ان توضح للرأي العام ان الطائرة القادمة من مطار الامام الخميني -طهران الى مطار بغداد الدولي في تمام الساعة الـ 3:15 […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزارة النقل تعيد فتح مطار بغداد الدولي) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزارة النقل تعيد فتح مطار بغداد الدولي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).