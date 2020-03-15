حرب كورونا

2020/03/15 | 20:08 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عبدالهادي مهودر

فيروس لايرى بالعين المجردة فاجأ كل جيوش العالم ولم يبقِ لمخازن السلاح ولسباق التسلح قيمة وفاعلية امام هجومه الفتاك المباغت، وتساوت امامه الدول المصنعة للسلاح والدول المستهلكة والدول المسيطرة على السلاح والدول التي تحاول حصر السلاح بيد الدولة، وتم تحييد البنادق والدبابات والمدرعات والصواريخ واخراجها من الخدمة في هذه المعركة الخيالية وحلت المعقمات السائلة بدلا عنها كسلاح في معركة الدفاع عن النفس، وألزم فيروس كورونا شعوب العالم بتغيير عاداتها الاجتماعية والغذائية والتنازل عن الاستمتاع بحياتها وحريتها وتجنب المصافحة والملامسة وغسل الأيدي كل عشر دقائق لشدة الخوف من عدو لايرونه ولايردعه سلاح ولايجلس للتفاوض.

هذا الفيروس الصغير أدخل الدول الكبرى والصغرى حالات طوارئ واغلق حدودها وعزلها عن العالم، حاصر اميركا التي تحاصر الدول وأجبر رئيسها على اعلان يوم وطني للصلاة.

حتى اليوم بلغت الخسائر بالارواح اكثر من خمسة آلاف وعشرات آلاف المصابين في نحو ١٢٠ دولة في هذه الحرب التي شنها فيروس كورونا الصغير المستجد الذي انطلق من بؤرة ووهان الصينية واستقر في اوربا الساحرة البؤرة الجديدة لهذا الوباء ومازال يتنقل بحرية بين الشعوب التي تخلت عن الحركة بين المدن والمنازل في البلد الواحد.

امام كل هذه الحالات المرعبة التي هزت اقوى دول العالم ودمرت اقتصاداتها مازال المواطن العراقي يمارس حياته الطبيعية ويتحدى الممنوعات غير مكترث بالموت ويبيع عمره من اجل قضاء وقت قاتل في نزهة عابرة بمركز تجاري او مقهى مزدحم في حي شعبي، والسؤال الذي لابد منه امام هذه اللامبالاة والمحنة التي تواجهنا والبشرية جمعاء هو : أي خطاب نحتاج في ادارة أزمة مواجهة فيروس كورونا حتى يدرك العراقيون حجم الخطر ويكفوا عن الاستهانة بصحتهم وبأرواحهم ويتجنبوا الموت البطيء الذي يزحف عليهم من كل جانب؟ خطاب صريح ومرعب بمستوى خطاب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الذي دعا البريطانيين الى " الاستعداد لتوديع الأحبة"، أم لخطاب خرافة يقلل من خطورة الوباء ويستهين به ، أم لخطاب يدعو لأخذ التحذيرات على محمل الجد والالتزام بالارشادات الصحية وغسل ايدينا كل عشر دقائق بدل ان نغسل ايدينا من امكانية بقائنا على قيد الحياة..



نعم يجب مكاشفة الناس بالمستوى الذي بلغه فيروس كورونا وبالاحصاءات والمعلومات المحدثة مهما كانت الحقيقة مرة وصادمة ولابد من رفع حالة الشعور بالقلق المقرون بالوعي وعبارات تحذير بدرجة التخويف على غرار ماقاله جونسون "ان المزيد من العائلات ستفقد أحباءها"،

فأعداد الوفيات بسبب كورونا في تزايد ودولة مثل ايطاليا التي تملك سابع اقتصاد في العالم لم تتردد في إعلان وفاة ٢٥٠ مواطنا خلال يوم واحد فقط، والغريب أن تدعو بعض المنظمات والاحزاب المواطنين الكرام لحضور تجمع للتثقيف بمخاطر التجمعات..



والعجب كل العجب ان ترى العراقي كعهده ( بايع عمره) الى هذا الحد من اللامبالاة بالموت وكأن شيئا لم يكن..المصافحة مستمرة والتقبيل مستمر والتجمعات مستمرة والافراح والمآتم والصواريخ والقصف الجوي .

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