حفل موسيقي

2020/03/15 | 20:08 - المصدر: الصباح

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بغداد/ الصباح

تقيم فرقة "سداسي جماعة دار السلام" يوم 25 اذار الجاري على خشبة المسرح الوطني حفلا موسيقيا.

المشرف على الفرقة المايسترو علي خصاف قال لـ"الصباح" ان "الفرقة التي تمزج بين الموسيقى الكلاسيكية والغناء التراثي العراقي تتألف من عازفين على الالات الكمان ،الجلو ، الفيولا ، الكلارنيت والة الفلو واقامت العديد من الحفلات ولاقت استحسان المتلقي".

واضاف "سيشارك في الحفل عدد من الاصوات الغنائية منهم المطربة غادة ومجموعة من الاصوات الشبابية".

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