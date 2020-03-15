2020/03/15 | 20:08 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد / محمد اسماعيل

يستعد رعد مشتت، لإخراج فيلم روائي بعنوان "تحت شجرة الليمون" من تأليفه وإنتاج مشترك، بين دائرة السينما والمسرح في وزارة الثقافة، وشركة "سومر" للانتاج السينمائي.

قال المخرج مشتت "تدور قصة الفيلم حول طبيبة من طبقة متوسطة اجتماعيا، تعيش في ظل احتلال "داعش" للموصل" مؤكدا "آخر أعمالي بعد فيلم "صمت الراعي" الذي أنتج ضمن فعاليات بغداد عاصمة الثقافة 2013 وسلسلة أفلام "أنفاق الخوف" الوثائقية، التي أخرجتها لشبكة الاعلام العراقي، وعرضت من تلفزيون العراقية".

وأضاف "تتناول سلسلة "أنفاق الخوف" دولة الخرافة التي أرادت عصابات "داعش" إنشاءها في الموصل منذ 9 حزيران 2014 لحين سقوطها في العام 2017وذلك من خلال 13 حلقة فيلمية لمؤلفين عدة" متابعا "خلال اشتغالي السلسلة التقيت شرائح المجتمع، خاصة المتوسطة منها، فكان فيلم "تحت شجرة الليمون" عن قصة حقيقية لطبيبة شابة نجت من "داعش" التقيتها فعلا أثناء العمل في "أنفاق الخوف" مستخلصا منها مادة فنية مشوقة، اتمنى أن أوفق في إيصالها بلغة سينمائية ناجحة".

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