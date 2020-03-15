مصدر: تكليف مستشار رئيس الجمهورية برئاسة الحكومة الانتقالية

2020/03/15 | 20:08 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادكشف موقع "مصريون"، مساء اليوم الاحد، عن توصل الكتل السياسية العراقية الى اتفاق على ترشيح رئيس الحكومة الانتقالية.ونقل الموقع عن مصدر وصفه بأنه "مقرب من رئاسة الجمهورية" انه من المقرر أن يكلف رئيس الجمهورية برهم صالح، مستشاره نعيم السهيل اليوم ليلا أو يوم غد الاثنين رئيسا للحكومة الانتقالية.يذكر أن المدة الدستورية المحددة لرئيس الجمهورية لتكليف رئيس الحكومة الانتقالية تنتهي يوم غد الاثنين.وكان النائب عبود العيساوي، قد اعلن في وقت سابق من اليوم الاحد، ان "الأسماء المرشحة للتكليف الرسمي هي 3 شخصيات، المستشار في رئاسة الجمهورية نعيم السهيل، ورئيس جامعة بغداد عماد الحسيني، ورئيس جامعة العين في محافظة ذي قار منير حميد السعدي".

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