بالصور.. متظاهرو التحرير يرفضون ترشيح نعيم السهيل

2020/03/15 | 20:08 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادأعلن المعتصمون في ساحة التحرير وسط بغداد، مساء اليوم الاحد، رفضهم لترشيح مستشار رئيس الجمهورية نعيم السهيل لمنصب رئاسة الوزراء.وقال مراسل "كلكامش برس" ان المتظاهرين في ساحة التحرير، رفعوا مساء اليوم لافتات تعبر عن رفضهم للمرشح لمنصب رئاسة الوزراء نعيم السهيل.

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