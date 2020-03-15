جواد بشارة - السينما الفرنسية الواقع والآفاق

2020/03/15 | 20:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #جواد_بشارة نشرت هذه الدراسة في مجلة الثقافة الجديدة اليمنية الديموقراطية: أكتوبر، نوفمبر، ديسمبر 1983السينما الفرنسية الواقع والآفاقومضة ضوء على حركة" الموجة الجديدة الفرنسية" د.جواد بشارة الكتابة عن السينما الفرنسية مهمة عسيرة رغم سهولتها الظاهرية ووفرة المصادر، خاصة عندما لا يكون هناك موضوع محدد نود الخوض فيه والكتابة عنه.فلا يمكن الإحاطة بالموضوع من كل جوانبه ببضعة صفحات لمقا......

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