2020/03/15 | 20:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #محمد_زكريا_توفيق لم تكن الفيروسات معروفة حتى عام 1887م.أول من لاحظها تحت الميكروسكوب هو الجراح الاسكتلندي جون بويست.طول الفيروس الواحد منها، وجد أنه يبلغ جزء من مئة ألف جزء من البوصة.كان يعتقد أنها عفن باكتيري.بعد ذلك بعشر سنوات، اكتشف عالم هولندي، بيجيرنك، أن عصير أوراق التبغ المصابة بالمرض، بعد ترشيحها للتخلص من الباكتيريا، لا تزال تعدي الأوراق السليمة.لم يستطع رؤية الفيروسات تحت الميكروسكوب.لابد أ......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#محمد زكريا توفيق - كورونا، إيه حكايته) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#محمد زكريا توفيق - كورونا، إيه حكايته) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).