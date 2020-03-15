عمار عرب - الحب في زمن كورونا

2020/03/15 | 20:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عمار_عرب خرج أخيرا من المعتقل بعد أن كاد يفقد الأمل بذلك !..وقد كانت لحظة خروجه تلك أشبه بمعجزة القيامة من الموت ..و هناك خارج القبر كانت شمس الربيع الدافئة هي أول حضن دافيء يستقبله مثبتة له أنه لا يحلم وأنه فعلا حي من جديد .لقد دخل ثائر المعتقل بعد أن كتب مقالا في إحدى الجرائد يعدد فيه إيجابيات التداول الديمقراطي للسلطة ..لم يعرف سبب خروجه تماما ، رغم أنه سمع سجانه يقول بأن المعتقلين السياس......

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