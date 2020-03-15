الداخلية توضح حقيقة صدور اوامر بمنع التجمعات في بغداد اعتباراً من الغد

2020/03/15 | 20:10 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

أوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية، اللواء خالد المحنا، الاحد 15 اذار 2020، حقيقة المعلومات عن صدور اوامر بمنع التجمعات في العاصمة بغداد اعتباراً من يوم غد.

وقال المحنا لـ(بغداد اليوم)، إن "كل الاوامر التي تصدر بخصوص ملف فيروس (كورونا)، تخرج من خلال اللجنة المركزية برئاسة وزير الصحة واشراف رئيس مجلس الوزراء"، مشيرا الى ان "اللجنة باجتماعات يومية وتطلع على تحديث بالمعلومات ومجريات الواقع الصحي".

وبين ان "وزارة الداخلية جهة تنفيذية تنفذ ما تقرره لجنة الامر الديواني رقم 55"، مضيفاً أنه "لم تصدر أية اوامر بخصوص عطلة يوم غد بمنع التجمعات والاوامر تصدر بشكل قرار يوزع على وسائل الاعلام ايضا".

واكد ان "القرار بمنع التجمعات شمل فقط المطاعم والكافتيريات، اما المحلات البسيطة والحركة مسموح بها، والدخول للمحافظات يوجد استثناءات بخصوص نقل المواد الغذائية والتجارية".

وأعلن محافظ بغداد محمد جابر العطا، الاحد (15 آذار 2020)، تعطل الدوام الرسمي من يوم الثلاثاء الى يوم الخميس المقبلين.

وقال المحافظ في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "خلال اجتماع موسع لخلية الازمة وبحضور رئيس سكرتارية الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات طورهان المفتي والنائب طه الدفاعي ونائبي المحافظ الفني والإداري وكذلك مديري الصحة ومدراء التربية وقائد شرطة بغداد والدفاع المدني وغيرها من الاجهزة الامنية والخدمية".

وأضاف البيان أن " محافظ بغداد قرر، منح العطلة ويأتي كإجراء وقائي لمواجهة فيروس (كورونا)"، داعيا "المواطنين الكرام الى البقاء في منازلهم وعدم الخروج او التنقل الا في الضرورة القصوى"، مضيفا، "نطمأن ابناء محافظة بغداد ان دوائر المحافظة مستنفرة ووضعت على اهبة الاستعدادات لمواجهة فيروس (كورونا)".

وأشار العطا الى ان "العتبات المقدسة ستتخذ قرارات بهذا الشأن، كما دعا اصحاب المواكب الحسينية الى ممارسة دور توعوي بمخاطر الفايروس والوباء".

من جانبه، أكد مدير عام صحة بغداد الكرخ چاسب الحچامي، أن "التفاؤل ما زال قائما بكبح انتشار الفايروس، والايام القادمة ستجعل من الواضح السيطرة على انتشاره او خروج الأمر من ايدينا"، مضيفا، "في الكرخ لدينا 10 حالات مشخصة منهم 7 تماثلوا للشفاء ومن تبقوا حالتهم جيدة، والخبر السار ان كل الحالات من الوافدين ولم ينتشر المرض حتى الآن بالعدوى داخليا".

إلى ذلك أوضح مدير صحة بغداد الرصافة، عبد الغني الساعدي، ان "في جانب الرصافة هناك 16 اصابة 8 منها تماثلت للشفاء، وما زال المرض غير متوطن"، مضيفا، "العطلة التي تم منحها لغرض البقاء في البيت وادعو المواطنين الى عدم الخروج الا للضرورة القصوى"، بينا أن " مقررات الاجتماع رفعت مقترح عطلة الى رئاسة الوزراء لغرض شمول كل الدوائر في العاصمة".

يذكر ان "الدوائر المشمولة هي ديوان محافظة بغداد ووحداتها الادارية ومديريات التربية الست (الكرخ الاولى والثانية والثالثة، والرصافة الاولى والثانية والثالثة) ومديريات الشباب والرياضة (الكرخ والرصافة ومدينة الصدر) بالإضافة الى مديرية زراعة بغداد ومديرية العمل والشؤون الاجتماعية".

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