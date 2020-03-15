2020/03/15 | 20:10 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
أعلنت وزارة الصحة في إقليم كردستان، الاحد (15 آذار 2020)، تسجيل 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا ...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
تسجيل 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا في السليمانية) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد اليوم- السليمانية
أعلنت وزارة الصحة في إقليم كردستان، الاحد (15 آذار 2020)، تسجيل 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا ...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
تسجيل 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا في السليمانية) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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