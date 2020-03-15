تسجيل 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا في السليمانية

2020/03/15 | 20:10 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- السليمانية

أعلنت وزارة الصحة في إقليم كردستان، الاحد (15 آذار 2020)، تسجيل 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا ...





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