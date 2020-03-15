2020/03/15 | 20:12 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القوات الامنية تباشر بمنع دخول اي زائر الى بغداد من جميع السيطرات الرئيسية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/03/15 | 20:12.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القوات الامنية تباشر بمنع دخول اي زائر الى بغداد من جميع السيطرات الرئيسية) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القوات الامنية تباشر بمنع دخول اي زائر الى بغداد من جميع السيطرات الرئيسية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).