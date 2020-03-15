2020/03/15 | 20:12 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النقل: عودة الملاحة في مطار بغداد بعد التأكد من خلو الطائرة من أي مادة خطرة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/03/15 | 20:12.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النقل: عودة الملاحة في مطار بغداد بعد التأكد من خلو الطائرة من أي مادة خطرة) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النقل: عودة الملاحة في مطار بغداد بعد التأكد من خلو الطائرة من أي مادة خطرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).