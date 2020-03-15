أربيل تطلق اجراءات “أشد صرامة” للسيطرة على كورونا..تعرف عليها

2020/03/15 | 20:13 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: أعلن محافظ اربيل فرست صوفي، اليوم الاحد، عن حزمة اجراءات جديدة للحد من انتشار وباء كورونا في محافظة اربيل ، العاصمة الادارية لأقليم كردستان العراق.وذكر صوفي في بيان أطلعت عليه “يس عراق”، انه سيتم انشاء مستشفى جديد لعلاج مصابين ڤايروس كورونا بمدينة أربيل على نفقة صاحب مستشفى (شار)”، مبيناً ان حظر التجوال […]

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