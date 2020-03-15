روني يهاجم السلطات الإنجليزية بسبب كورونا

2020/03/15 | 20:16 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة انتقد واين روني لاعب فريق ديربي كاونتي الإنجليزي، الحكومة الإنجليزية بسبب معالجتها لوباء فيروس كورونا القاتل.صاحب الـ34 عامًا، يلعب حاليًا لنادي ديربي كاونتي بعد تاريخ طويل مع منتخب إنجلترا ومانشستر يونايتد ونادي إيفرتون.وجه روني انتقادات لرئيس الوزراء، بوريس جونسون، في تصريحات لـ “صنداي تايمز” الإنجليزية، حيث قال: “جلسنا ننتظر يوم […]

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