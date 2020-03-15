2020/03/15 | 20:23 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]افاد مصدر أمني، الثلاثاء، باخلاء وتفتيش طائرة عراقية في مطار بغداد بعد "بلاغ" من الجانب الايراني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اخلاء وتفتيش طائرة عراقية في مطار بغداد بعد "بلاغ" من الجانب الايراني) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اخلاء وتفتيش طائرة عراقية في مطار بغداد بعد "بلاغ" من الجانب الايراني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كل العراق).