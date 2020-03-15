سرايا الخراساني: الخوف من عمليات المقاومة يخيم على السفارة الأمريكية

2020/03/15 | 20:24 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد (العالم) 2020.03.15 - قال الأمين العام لسرايا الخراساني علي الياسري بأن الأمريكيين في العراق باتوا مرعبيين بعد عمليات الصاروخية التي استهدفت قا...

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