2020/03/15 | 20:24 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- "بعد الاشتباه بوجود مواد متفجرة" اعادة افتتاح مطار بغداد

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