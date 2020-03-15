إجراءاتٌ جديدة في أربيل: بناء مستشفى خاصة بمرضى “كورونا”

2020/03/15 | 20:24 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد – الحل نت لا تكل ولا تمل حكومة #إقليم_كردستان #العراق من إصدار قرارات تلو القرارات في محاولة منها لاستباق تفشي فيروس #كورونا المستجد في الإقليم.هي في الحقيقة خطوات

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