الكمامات نادرة في أسواق سوريا… وإجراءات الحكومة ضد كورونا تلهب أسعارها

2020/03/15 | 20:24 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شهدت سوريا في الآونة الأخيرة إقبالاً كبيراً على الكمامات، وذلك بعد تفشي فيروس كورونا المستجد ووصوله إلى الدول المجاورة، مما أدى إلى ارتفاع سعرها إلى أكثر من عشرة أضعاف، بالإضافة

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