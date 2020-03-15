هل نقول للأموال السورية في مصارف لبنان… باي باي؟

2020/03/15 | 20:24 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تواصل المصارف اللبنانية منذ أواخر العام الماضي، رفض تسليم الودائع المالية لأصحابها، ومن ضمنهم السوريون، كما طلبت منهم عدم السؤال عنها إلى إشعار آخر.وذكرت مصادر متابعة لوضع #الأموال السورية

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