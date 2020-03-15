بالوثيقة..الخطوط الجوية العراقية تلغي كل رحلاتها الى إيران

2020/03/15 | 20:27 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: أعلنت شركة الخطوط الجوية العراقية، اليوم الاحد، إلغاء رحلاتها الى ايران.ويرجح مراقبون ان يكون الالغاء بسبب تزايد الانتقادات الموجهة للشركة باستمرار رحلاتها رغم تفشي وباء كورونا في الجارة الشرقية.

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