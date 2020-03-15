بالفديو.. محافظ كربلاء في مؤتمر صحفي: نتعرض لضغوط من اجل ادخال الوافدين من ايران

2020/03/15 | 20:27 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: قال محافظ كربلاء نصيف الخطابي، اليوم الاحد، ان السلطات في المحافظة تتعرض لضغوط كبيرة من اجل إدخال الوافدين الى المحافظة، على الرغم من الاجراءات التي فرضتها كربلاء لمواجهة انتشار وباء كورونا.

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