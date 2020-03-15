2020/03/15 | 20:29 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محمد صادق الهاشمي الطيران الامريكي استهدف ليل 12-3-2020 مقرات للحشد الشعبي وبعض التشكيلات الاخرى وقطعات من الجيش، وضرب الطيران الأمريكي مطار كربلاء؛ ردا على استهداف احد معسكراته في التاجي.والسوال ماهي رسائل امريكا الى النجف الاشرف من خلال استهدافها مدينة كربلاء وتحليقها فوق النجف ؟.1- امريكا تريد ان تضغط على المرجعيات والحوزة للوقوف بوجه من […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رسائل امريكية إلى مراجع النجف الاشرف..!) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رسائل امريكية إلى مراجع النجف الاشرف..!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).