2020/03/15 | 20:37 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز: بغداد قامت قيادة عمليات نينوى للحشد الشعبي، اليوم الأحد، بحملتها الصحية والتوعوية لمواجهة فايروس كورونا.وقال بيان للقيادة تلقته “العهد نيوز” إنه “ضمن حملة وعي التي اطلقتها هيئة الحشد الشعبي باشرت قيادة عمليات نينوى للحشد الشعبي بالتعاون مع الكوادر الطبية التابعة لمديرية طبابة الحشد بالحملة الصحية والتوعوية لمواجهة خطر فايروس كورونا التي تضمنت […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصور.. قيادة عمليات نينوى للحشد الشعبي تباشر بحملتها الصحية والتوعوية لمواجهة فايروس كورونا) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالصور.. قيادة عمليات نينوى للحشد الشعبي تباشر بحملتها الصحية والتوعوية لمواجهة فايروس كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).