كيف فحص العراقيون الطائرة العائدة من مطار خميني؟

2020/03/15 | 20:38 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: أعلنت وزارة النقل والمواصلات، اليوم الاحد، عن تفاصيل حجز الطائرة العراقية القادمة من إيران، والتي حجزتها السلطات العراقية للاشتباه بوجود جسم غريب على متنها.وقال وزير النقل عبد الله لعيبي في بيان أطلعت عليه “يس عراق”، ان “الطائرة القادمة من مطار الامام الخميني -طهران الى مطار بغداد الدولي في تمام الساعة الـ […]

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