اقتصاديون يدعون لإصلاح مالي يواجه التحديات

2020/03/15 | 20:40 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد / عماد الإمارة

يتعرض الاقتصاد الوطني بين فترة وأخرى إلى هزات تؤثر في عائدات الموازنة العامة، واليوم نعيش حالة انخفاض حاد في أسعار النفط العالمية نتيجة عدم الاتفاق على تخفيض الانتاج، بين دول أوبك والدول المنتجة للنفط خارج المنظمة تتصدرها روسيا الاتحادية، فضلا عن تداعيات فيروس كورونا التي أثرت في فاعلية الاقتصاد العالمي برمته.

الإصلاح المالي

أستاذ المالية العامة في كلية الإدارة والاقتصاد بجامعة بغداد عماد العاني، قال: "إن معالجة الأوضاع المالية الحالية بصورة سليمة، يتطلب اتباع سياسة الإصلاح المالي بصورة جدية، ومن خلال تفعيل أدوات هذا الاصلاح والمتمثلة بتنويع الإيرادات العامة وضبط النفقات".

أضاف: "تعد عملية الإصلاح المالي من أهم الخطوات الرئيسة للاصلاح الاقتصادي، لا سيّما في الاقتصاد العراقي، إذ تشكل تلك العملية قوّة الدفع الأساسيّة لإحداث إصلاح اقتصادي واجتماعي شامل باعتباره مطلبا أساسيا ولازما لبناء مجتمع على أسس سليمة تركز على النشاط الاقتصادي الخاص ومنحه فرصة المشاركة في بناء المجتمع العراقي".

الإيرادات العامة

ركّز العاني على "ضرورة إصلاح جانب الإيرادات العامة وتحسين جبايتها وابتكار وسائل جديدة لزيادتها، وإنّ أهمّ فقرة في هذا الجانب تنصبُّ على إصلاح الإدارة الضريبيّة وسياساتها".

وتابع: "إنّ من الأهمية التأكيد على أنّ سياسة إصلاح قطاع المالية تتطلب التأكيد على أهمية الربط بين السياسة المالية وخطط برامج التنمية الاقتصادية للتخفيف من الفقر، وهذا الأمر يتطلب جعل عملية إعداد الموازنة العامة مرتكزة على توجهات استراتيجية عامة ترتبط من ناحية بطبيعة دور الدولة في ظل آليات السوق بصورة عامة ودور السياسة المالية بصورة خاصة في إدارة الاقتصاد الوطني".

الرّيع النفطي

أشار إلى "وجود تشوّه كبير في هيكل الإيرادات العامة كونها تعتمد بالدرجة الأولى على الرّيع النفطي وبقاء بنية الموازنة العامة أحادية الجانب لاعتمادها على عائدات النفط، وهنا لا بدّ من تبني استراتيجية واضحة لتنشيط القطاعات الانتاجية الصناعية والزراعية والخدمية، والتي يمكن أن ترفد الموازنة العامة بإيرادات متنوعة تعزز قدرة الاقتصاد

الوطني".

ترشيد الإنفاق

قال: "يمثل الإنفاق الحكومي نسبة لا يستهان بها من الطلب الكلي، وإنّ محاولة تقليل هذا الإنفاق وترشيده سيؤدي إلى تحرير الحكومة من أعباء كبيرة كانت تربك نشاطها المالي والاقتصادي ودورها في تقديم الخدمات العامة ومستوى الإشباع للحاجات العامة، فضلا عن أنّ تلك العملية تقود إلى تقليص عجز الموازنة العامة، وبالتالي تستطيع الحكومة من التخلص الجزئي من حجم الدين العام، ويمكن رسم معالم الترشيد في الإنفاق الحكومي من خلال التخلص الجزئي والمتدرج من الدعم الاقتصادي الذي تتحمله الحكومة من جرّاء وجود وحدات انتاجية في القطاع العام لا تعمل وفق المعايير أو الأسس الاقتصادية ممّا يجعلها عقبة أمام أيّ تقدم

اقتصادي".

واسترسل: "يكون ذلك من خلال سبل معينة أبرزها تصفية هذه الوحدات أصلا أو بيعها للقطاع الخاص ويتم ذلك على أساس انتقائي والعمل على إدارتها على أسس اقتصادية لكي تحقق ربحا حقيقيا، تقليل دخول الحكومة في المشاريع الاستثمارية التي يمكن للقطاع الخاص المحلي أو الأجنبي أو المشترك أن يقوم بها، وأن ينحصر دور الاستثمار العام أي الحكومي في المجالات المتعلقة ببناء البنى الارتكازية".

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