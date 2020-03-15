الصناعة ضرورة حتمية

2020/03/15 | 20:40 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حيدر كاظم البغدادي

بلوغ الأهداف التنموية يحتّم علينا معرفة نقطة الإنطلاق التي يجب أن تكون بداية لمرحلة جديدة تغيير شكل الاقتصاد وتنقله إلى مرحلة جديدة أكثر جدية في

الأداء.

النهوض الاقتصادي لا يمكن أن يتحقق ما لم نعمل على خلق قطاع صناعي فاعل يغطي حاجة البلاد من السلع والبضائع التي يمكن أن تصنع في البلاد على أن تكون لدينا خطط توسع صناعي مرحلية تستهدف الأسواق المحلية كمرحلة أولى، على أن تذهب باتجاه الأسواق الدولية في المراحل

اللاحقة.

هنا البلاد بأمس الحاجة الى العمل كقطاع واحد، يكون العام ساندا حقيقيا للقطاع الخاص، وإنّ تسهيل عملية إنشاء صناعات محلية في مفاصلها المختلفة، إذ يعمل تفعيل الصناعة الوطنية على جعل دورة رأس المال داخل إطار محلي يساند عملية التنمية.

كما يوفر فرص عمل تستوعب جميع العمالة المحلية، فضلا عن تحريك جميع القطاعات الساندة داخل الأسواق وفي قطاعات النقل والخدمات وكذلك

الزراعة.

فالعلاج الناجح لمشكلات الاقتصاد الوطني يمكن تطوير الواقع الصناعي في البلاد، إذ تمثل الصناعة أهم مفاصل التنمية وأساس العملية النهوض الاقتصادي، وفي العراق تتوفر جميع مقومات نجاح أغلب الصناعات في الوقت

الحاضر.

ويمكن أن نذهب باتجاه الشراكات الدولية لتحقيق تطور صناعي، إذ توجد الكثير من الشركات العالمية المصنفة ترغب في الدخول إلى سوق العمل العراقي وبدء نشاط جديد، الأمر الذي يحتم علينا معرفة كيفية استثمار الجهد العالمي لخدمة الاقتصاد الوطني الذي يعاني الخلل في مفصلة الصناعي.

يمكن أن يرفد القطاع الصناعي بأهم داعم يتثمل بالموارد البشرية القادرة على دعم الصناعة الوطنية، إذ يوصف المجتمع العراقي بالشاب، وهذا أمر يدعم توجهات تطوير الاقتصاد الوطني بجميع

مفاصل.

العراق لديه حجم عمل واسع وكبير في القطاع الصناعي يتطلب وجود موارد بشرية على درجة عالية من المهارة وقادرة على التعامل مع التكنلوجيا المتطورة، ومتمكنة من تحقيق أفضل أداء يتطلبه ميدان تنفيذ الأعمال، وإنّ وجود خبرات محلية لها القدرة على التعامل مع التكنلوجيا المتطورة بأفضل أداء، يوفر مبالغ مالية كبيرة للموانة الاتحادية العامة كما

ذكرنا.

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