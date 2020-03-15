شرطان لتعافي أسعار النفط عالمياً

2020/03/15 | 20:40 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عواصم / متابعة

حدّد تقرير حديث لشركة بحوث "كامكو إنفست" شرطين لتتعافى أسعار النفط عالمياً في مارس/ آذار الجاري.

وتوقع تقرير "كامكو إنفست" لشهر مارس حصلت "الصباح" على نسخة منه، السبت الماضي، أن تتعافى أسعار النفط من أدنى مستوياتها المسجلة في مارس 2020 في إطار موجتين، تحدث الموجة الأولى عند توافر دليل أوّلي على تجديد اتفاقية حصص إنتاج النفط بين الأوبك وحلفائها، خاصة السعودية وروسيا.

في حين ستأتي الموجة الثانية من مكاسب أسعار النفط من خلال الإشارة المبكرة على انتعاش التجارة العالمية وغيرها من البيانات الاقتصادية كثيرة التكرار عندما يبدأ تأثير فيروس كورونا في التلاشي.

حصص الإنتاج

ووصلت أسعار النفط إلى أدنى مستوياتها المسجلة في 5 سنوات تقريباً بعد فشل أعضاء منظمة الأوبك وحلفائها في التوصل إلى اتفاق لتعميق خفض حصص الإنتاج استجابة لضعف اتجاهات الطلب.



ووفقاً للخطة الأصلية، اقترحت الأوبك تعميق خفض حصص الإنتاج إلى 3.6 مليون برميل يومياً من المستوى الحالي البالغ 2.1 مليون برميل مع مشاركة منتجي الأوبك في خفض إضافي بواقع 1 مليون برميل يومياً، بينما تتقاسم روسيا وغيرها من منتجي النفط من خارج منظمة الأوبك حصص الخفض الإضافية بمقدار 0.5 مليون برميل يومياً حتى نهاية العام 2020.

وفي ظل فشل تلك الخطة، ظهرت تقارير تفيد بعزم المنتجين القيام بفتح معدلات الإنتاج من دون فرض أيّة قيود على مستويات العرض.

وسوف يؤثر هذا الوضع بشكل كبير على خزائن الدول الخليجية المنتجة للنفط، نظراً لتوقع تأثر عائدات النفط بشدة بسبب انهيار الأسعار.

وتابع التقرير: "إلّا أن منتجي النفط الصخري في الولايات المتحدة سيواجهون أيضاً تحديات قاسية إذ يستمر القطاع في تراجعه في ظل انخفاض إنتاجية الآبار وتقليص الإنفاق بشدة من قبل شركات التنقيب وإنتاج النفط الكبرى".

ووفقاً لأحدث التقارير، قد تعلن كلاً من الأوبك وروسيا عن بعض الاستراتيجيات للتعامل مع انهيار أسعار النفط على المدى القريب.

القدرة الاحتياطية

من جهة أخرى، من المتوقع أن يقابل التأثير الاقتصادي الناجم عن انخفاض أسعار النفط جزئياً النمو المتوقع في الإنتاج، إذ تبلغ القدرة الاحتياطية لدول الأوبك نحو 5.7 مليون برميل يومياً، وتمثل السعودية والإمارات والكويت نحو نصف تلك الكمية، وذلك بعد استبعاد إنتاج 0.5 مليون برميل يومياً من المنطقة المحايدة التي تم الإعلان عنها مؤخراً بين السعودية والكويت.

من جهة أخرى، من المتوقع أن تزداد معدلات الطلب خلال النصف الثاني من العام مع بدأ تلاشي تأثير فيروس كورونا تدريجياً، بالإضافة إلى انخفاض الأسعار بما يسهم في تعزيز معدلات الطلب من قبل الدول الرئيسة المستهلكة للنفط.

الانتعاش المتوقع

استناداً إلى أحدث التقارير الصادرة التي تفيد بأن حالات الإصابة بالفيروس قد بدأت تنخفض في الصين، فإنّ الانتعاش المتوقع للنمو الاقتصادي سيدفع أيضاً الطلب على النفط بنهاية

العام.

وتابع التقرير، إنّ وكالة بلومبرج أشارت مؤخراً، إلى أنّ الطلب من أكبر مستهلكي النفط في آسيا قد ارتفع بنسبة 50 في المئة تقريباً بعد تراجع الأسعار.



كما توقع التقرير، من دول مجلس التعاون الخليجي التعجيل بتنفيذ الخطط التنموية التي تهدف إلى التنويع بمجرد أن تسير الأمور على النحو المعتاد، والنظر إلى تمويل أوجه الإنفاق المالي وتسديد عجز الميزانيات عبر استخدام الأدوات المختلفة المتاحة لديها.

على صعيد متصل، وفي المنحى نفسه، حذر بنك "جولدمان ساكس" من نشوب حرب أسعار بين منظمة أوبك وروسيا، الأمر الذي قد يدفع أسعار النفط إلى أن تتهاوى إلى 20 دولاراً.

وتوقعت وكالة الطاقة الدولية تراجع الطلب على النفط خلال العام الحالي لأول مرة في ما يزيد عن عقد، إذ أثر انتشار "كوفيد-19" في الاستهلاك العالمي من الخام. كما توقعت"سيتي جروب" تراجع أرباح الشركات العالمية الكبرى بنحو 10 بالمئة في العام الحالي، وسط تزايد مخاوف التباطؤ الاقتصادي بعد حرب الأسعار بين كبار منتجي النفط.

بنك "جي.بي.مورجان"

على الصعيد نفسه أعلن رئيس الصين سيطرة مدينة "ووهان" على تفشي فيروس كورونا، مع زيارته الأولى لمركز اندلاع الفيروس منذ اندلاع الأزمة.



بنك "جي.بي.مورجان" توقع قيام الاحتياطي الفيدرالي بخفض معدل الفائدة إلى أدنى مستوى منذ 2015 بنهاية الأسبوع المقبل.

من جانبها رفضت روسيا استبعاد إمكانية المحادثات مع أوبك لدعم استقرار أسواق الطاقة، بعد تعرض سعر النفط لأكبر هبوط يومي في 29 عاماً.

التصينف الائتماني "فيتش"

وكالة التصينف الائتماني "فيتش" قالت إنّ التأثير المزدوج لفيروس كورونا وصدمة أسعار النفط سيؤدي إلى الضغط على بعض أساسيات الديون السيادية.

توقع اقتصادي في "دويتشه بنك" انكماش اقتصاد ألمانيا خلال العام الجاري لأول مرة منذ الأزمة المالية العالمية 2009 بفعل تأثير فيروس كورونا.

علقت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب عملية بيع 12 مليون برميل من الاحتياطي الاستراتيجي للنفط، بعد انخفاض أسعار الخام بأكبر وتيرة يومية منذ العام 1991.

بنك الاحتياطي الفيدرالي

وتعتقد رئيسة البنك المركزي الأوروبي "كريستين لاجارد" أن أوروبا مهددة بصدمة اقتصادية كبرى مماثلة للأزمة المالية ما لم يتحرك القادة بشكل عاجل بشأن فيروس كورونا.

وأعلن بنك الاحتياطي الفيدرالي ضخ سيولة ضخمة تتجاوز تريليون دولار في أسواق الإقراض قصيرة الأجل لمواجهة الاضطرابات التي أحدثها فيروس كورونا.



البنك المركزي الأوروبي قرر تثبيت معدلات الفائدة في منطقة اليورو، مع إعلان حزمة تحفيزية لمكافحة أثر الكورونا.

منظمة الصحة العالمية

من جانبها خفضت منظمة أوبك تقديرات نمو الطلب العالمي على الخام خلال العام الحالي، بفعل تأثيرات تفشي فيروس "كوفيد-19".

يشار إلى أنّ منظمة الصحة العالمية أعلنت أنّ فيروس كورونا أصبح وباءً عالمياً مع تزايد انتشاره في 114 دولة.



انخفض انتاج الولايات المتحدة من النفط بمقدار 100 ألف برميل خلال الأسبوع المنقضي، بعد أن سجل مستوى قياسيا في الأسبوع السابق له.

قال الملياردير الأميركي "وارن بافيت" إنّ صدمة الأسواق في الوقت الحالي تأتي من تعرضها لضربتين متتاليتين جرّاء فيروس كورونا وانهيار أسعار النفط.

"كابيتال إيكونوميكس"

قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إنّ ما يصل إلى 70 بالمئة من سكان البلاد من المحتمل أن يصابوا بفيروس كورونا، مشيرة إلى أنّ أولوية الحكومة هي إبطاء انتشاره.

توقع اقتصادي في "كابيتال إيكونوميكس" انكماش اقتصاد الولايات المتحدة بوتيرة قوية خلال الربع الثاني من العام الجاري بسبب تداعيات فيروس كورونا.



كما توقعت المفوضية الأوروبية وقوع اقتصاد الاتحاد الأوروبي ومنطقة اليورو في حالة ركود خلال العام الجاري؛ بفعل تطورات أزمة فيروس كورونا.

حرب الأسعار

قرر البنك المركزي الكندي خفض معدل الفائدة للمرة الثانية خلال الشهر الجاري في اجتماع طارئ بسبب مخاطر كورونا وانخفاض أسعار النفط واتجه الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى طمأنة أسواق الأسهم وسط فزع كورونا الذي كبّدها خسائر حادة، معلنا حالة طوارئ وطنية في الولايات المتحدة لمواجهة الفيروس.

وقال الرئيس دونالد ترامب إنّه وجّه وزارة الطاقة الأميركية إلى شراء النفط لتعزيز احتياطي الاستراتيجي من الخام في محاولة لدعم القطاع المتضرر وسط حرب الأسعار بين أوبك

وحلفائها.

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