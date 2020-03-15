محافظ كربلاء يوجه قوة أمنية لمتابعة كل من يحاول رفع أسعار المواد الغذائية

2020/03/15 | 20:43 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز: بغداد وجه محافظ كربلاء، جاسم نصيف، اليوم الأحد، الامن الاقتصادي باتخاذ كافة الاجراءات الحازمة بحق كل من يستغل هذا الظرف ويقوم بزيادة اسعار المواد الغذائية وغيرها.وقال مراسل “العهد نيوز” إن “محافظ كربلاء، جاسم نصيف، وجه الامن الاقتصادي باتخاذ كافة الاجراءات الحازمة بحق كل من يستغل هذا الظرف ويقوم بزيادة اسعار المواد الغذائية […]

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