التيار الصدري يهدد بالوقوف ضد أية حكومة تشكل وفق مبدأ المحاصصة

2020/03/15 | 20:44 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

هدد التيار الصدري بالعمل على إسقاط أية حكومة في حال تشكيلها وفق مبدأ المحاصصة.

وقال القيادي في التيار حاكم الزاملي في تصريح إن التيار الصدري يسعى بكل جهده لتشكيل حكومة جديدة مستقلة بعيدة عن المحاصصة والضغوطات وتأثيرات وابتزاز القوى السياسية التي لا تريد مفارقة المناصب رغم كل ما يمر به العراق من مخاطر وازمات اجتماعية وصحية وتدني مستوى الاقتصاد وانهيار أسعار النفط.

وأكد الزاملي موقف التيار الصدري الثابت في رفضه لأية حكومة محاصصة وأنه سيقف بالضد من تشكيل هذه الحكومة وعدم تمريرها في مجلس النواب، مشددا على ضرورة عمل القوى السياسية على تغليب مصلحة العراق على المنافع الشخصية.

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