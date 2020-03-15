لمى محمد - كورونا ليس جديداً -بساطة 8

2020/03/15 | 20:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #لمى_محمد العاملون في الحقل الطبي ..عمّال التنظيفات في المشافي ..الكادر التمريضي..الطبي..الإداري..طلاب الطب و المقيمون..ألف شكر…أنتم جنود هذه المعركة ضد مرض يقتل الجميع دون تفريق بين غني و فقير… من استمر منكم على رأس عمله عن طيب خاطر هو الطبيب الحقيقي في زمن تحول البعض من (الأطباء) إلى تجّار، و البعض من الممرضين إلى مرتزقة..في زمن صار فيه دخول كليّة الطب مرتبطاً بالدخل والمكانة الاجتماعية…

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