2020/03/15 | 20:45 - المصدر: الحوار المتمدن
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #لمى_محمد العاملون في الحقل الطبي ..
عمّال التنظيفات في المشافي ..
الكادر التمريضي..
الطبي..
الإداري..
طلاب الطب و المقيمون..
ألف شكر…أنتم جنود هذه المعركة ضد مرض يقتل الجميع دون تفريق بين غني و فقير… من استمر منكم على رأس عمله عن طيب خاطر هو الطبيب الحقيقي في زمن تحول البعض من (الأطباء) إلى تجّار، و البعض من الممرضين إلى مرتزقة..
في زمن صار فيه دخول كليّة الطب مرتبطاً بالدخل والمكانة الاجتماعية…
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#لمى محمد - كورونا ليس جديداً -بساطة 8-) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
عمّال التنظيفات في المشافي ..
الكادر التمريضي..
الطبي..
الإداري..
طلاب الطب و المقيمون..
ألف شكر…أنتم جنود هذه المعركة ضد مرض يقتل الجميع دون تفريق بين غني و فقير… من استمر منكم على رأس عمله عن طيب خاطر هو الطبيب الحقيقي في زمن تحول البعض من (الأطباء) إلى تجّار، و البعض من الممرضين إلى مرتزقة..
في زمن صار فيه دخول كليّة الطب مرتبطاً بالدخل والمكانة الاجتماعية…
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#لمى محمد - كورونا ليس جديداً -بساطة 8-) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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