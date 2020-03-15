وزير الداخلية يوجه بسرعة إنجاز معاملات نقل ذوي الشهداء داخل الوزارة وخارجها

2020/03/15 | 20:51 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه وزير الداخلية ياسين طاهر الياسري، اليوم الأحد بالإسراع في إنجاز معاملات نقل ذوي الشهداء داخل وخارج الوزارة حسب طلبهم .وقال الياسري، إن “الشهداء لهم الفضل علينا جميعاً كونهم قدموا اغلى ما يملكون من أجل ان نحيا بعز وكرامة”.وأضاف، أنه “يتوجب علينا النظر بعين الرعاية والاهتمام لذوي الشهداء وابداء ما يمكن من مساعدة

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