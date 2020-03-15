2020/03/15 | 20:53 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ متابعةأعلنت السلطات الصحية الإيطالية، اليوم الأحد، تسجيل 368 إصابة بفيروس كورونا، وهي أعلى زيادة يومية في معدل الوفيات منذ ظهور المرض بالبلاد.وقالت هيئة الحماية المدنية في ايطاليا، إن "إجمالي عدد الوفيات ارتفع إلى 1809 وفيات من 1441 حالة وفاة أمس السبت، بزيادة يومية نسبتها 25%".وبذلك ارتفع إجمالي الإصابات إلى 24 ألفاً و700 حالة من 21 ألفاً و100 حالة.وتعد إيطاليا المنطقة الأكثر تضررًا من انتشار الفيروس بعد الصين التي سجلت أكثر من 80 ألف إصابة ونحو 3200 وفاة.وتجاوزت الإصابات العالمية بفيروس كورونا الجديد الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي، 160 ألف مصاب، وتخطت الوفيات 6 آلاف حالة وفاة، فيما قارب عدد المتعافين من 76 ألفا.وفي حين كانت أغلب الحالات مسجلة في الصين حتى منتصف الشهر الماضي، فإن كورونا انتشر على نحو متسارع في مناطق مختلفة من العالم، وتخطت الإصابات 13 ألفًا في إيران و8 آلاف في كوريا الجنوبية، إلى جانب المئات في أكثر من 100 دولة أخرى.وعطل عدد من الدول في الشرق الأوسط وأوروبا وبعض الولايات الأمريكية، الدراسة جزئيا أو بشكل مؤقت، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل ملايين المواطنين.كما عطلت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.وصنفت منظمة الصحة العالمية يوم 11 آذار مرض فيروس كورونا "وباء عالميا"، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ايطاليا تسجل أعلى رقماً للوفيات بفيروس كورونا في يوم واحد) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ايطاليا تسجل أعلى رقماً للوفيات بفيروس كورونا في يوم واحد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).